ВР разрешила арестовать Бакулина

Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

За разрешение привлечь к уголовной ответственности проголосовали 274 народных депутатов на сегодняшнем пленарном заседании.

За согласие парламента на задержание и арест Бакулина проголосовали 252 и 240 народных депутатов соответственно.

Самого Бакулина в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о снятии с него неприкосновенности не было.

Евгений Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Генпрокуратура подозревает, что Бакулин принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами «Нафтогаза» в сумме около 450 миллионов гривен через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок.