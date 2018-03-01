Савченко исключили из комитета нацбезопасности

Верховная рада Украины проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко. За проект постановления проголосовал 261 депутат, передает РБК-Украина.

"Исключить Савченко Надежду Викторовну - народного депутата Украины, фракция политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободить ее от обязанностей члена этого комитета", - говорится в постановлении.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня, 15 марта 2018 года, внесет в Верховную раду Украины представление на снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко и ее ареста. Луценко добавил, что у ГПУ есть доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в зале Рады, уничтожив боевыми гранатами две ложи, правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет.

Отметим, ранее Служба безопасности Украины передала в аппарат Верховной Рады повестки о вызове на допрос народного депутата Надежды Савченко 13 марта 2018. Однако, депутат выехала в командировку за границу и на допрос не явился. В СБУ Савченко прибыла 15 марта. Допросить ее правоохранители в рамках расследованию дела в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, кого подозревают в подготовке теракта.