В Лисичанске обесточены почти 2 тыс. домов

В Лисичанске Луганской области по состоянию на 9:30 15 марта из-за погодных условий обесточены 1685 абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

Кроме этого, полностью без света осталось село Малоалександровка, это еще 184 абонента. Обесточивание в селе произошло в 09:15. "Таким образом, Луганщина продолжает страдать от обесточиваний, вызванных неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сейчас остро стоит проблема с отсутствием топлива для оперативно-выездной бригады Сватовской РЭС, которая должна уехать на восстановление электроснабжения для Малоолександровки. С 6 по 13 марта была отключена одна из двух высоковольтных ЛЭП, соединяющих Луганскую область с Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). 13 марта ЛЭП ввели в работу.