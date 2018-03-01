Красный Крест доставил на Донбасс более 155 тонн гуманитарной помощи

Миссия Международного комитета Красного Креста вчера, 14 марта 2018 года, доставила на оккупированный Донбасс более 155 тонн гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. Как отмечается, Красный Крест доставил для жителей Донецкой области 8 грузовых автомобилей со строительными материалами.

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовало 8 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн", - говорится в сообщении.