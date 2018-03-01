КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 40 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 14 марта 2018 года, пересекли 40 тыс. лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40 тысяч человек и 5,3 тысячи транспортных средств, а именно: "Майорское" - 9235 лиц и 1105 транспортных средств; "Марьинка" - 9600 человек и 1745 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7785 человек и 1375 транспортных средств; "Гнутово" - 4735 человек и 1025 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8685 человек", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что сегодня утром, 15 марта 2018 года, на въезд и выезд на КПВВ на Донбассе находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 5/5; "Гнутово" - 50/20