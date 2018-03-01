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Под Киевом задержали боевика "ЛНР"

Сегодня, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

Под Киевом задержали боевика "ЛНР" В Киевской области в городе Вишневое 14 марта был задержан боевик одной из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" "1 Славянской бригады" Надараиа Паата Паатаевич.

Об этом информирует сайт "Миротворец". "Надараиа Паата Паатаевич был замечен в Киеве. Задержан группой С14 в городе Вишневое", - сообщает сайт. Боевик летом 2017 вместе с женой проживал в городе Вишневое Киевской области. Родом из Антрацита.

Числился рядовым в так называемой "ЛНР" в "1 Славянской бригаде". Во время задержания боевик утверждал, что его страницу в запрещенной в Украине социально сети "Вконтакте" взломали и  выложили его отредактированные снимки в русской форме.


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