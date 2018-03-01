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В Донецк может вернуться мобильная связь от МТС-Vodafone

Сегодня, 19:59 citynews.net.ua | Напечатать

Во время встречи в Минске подгруппа по социально-экономическим вопросам достигла договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

Мобильный оператор "Vodafone-Украина" 11 января полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позднее связь в Луганске удалось восстановить и по всей территории Луганской области (включая оккупированные районы) услуги связи предоставляются в полном объеме.

А в Донецке боевики ОРДО сих пор не предоставили гарантий безопасности работникам мобильного оператора "Vodafone-Украина" для проведения ремонтных работ с целью восстановления мобильной связи в Донецкой области.

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.


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