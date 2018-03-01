На Луганщине занялись делом судей, которые перешли на сторону «ЛНР»

В Луганской области начато специальное досудебное расследование в отношении судей, перешедших на сторону «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам в отношении двух судей террористической организации "ЛНР" по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации)», – сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что «указанные лица, будучи судьями Октябрьского районного суда г. Луганска и Славяносербского районного суда, с целью укрепления незаконной власти представителей "ЛНР" и желая способствовать ее деятельности, стали участниками указанной террористической организации».

Также отмечается, что, находясь на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, «судьи» осуществляют «правосудие» от имени «ЛНР» и выносят незаконные решения, которые противоречат принципам Конституции Украины и другим законодательным актам Украины.

«Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, последние объявлены в розыск, и по ходатайству прокуратуры начато специальное досудебное расследование», – добавили в прокуратуре.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.