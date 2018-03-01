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Австрия изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным президентом республики Австрия Александером ван дер Белленом ситуацию на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН и решений Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Петр Порошенко.

«Безусловно, реализация этой инициативы создаст благоприятную атмосферу для восстановления мира на украинской земле», – сказал президент Украины. Он также отметил, что, в случае необходимости, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях.

«Хотел бы также поблагодарить наших австрийских друзей за неоценимый вклад в гуманитарную помощь, в том числе и временно перемещенным лицам, тем, кто проживает вдоль линии соприкосновения с оккупированной территорией. 4,8 млн евро, которые были предоставлены нашими австрийскими партнерами – это позиция настоящего друга», – подчеркнул Петр Порошенко.

«Мы очень ценим это», – добавил он.

«Австрия и ЕС, конечно, с большим вниманием наблюдают за развитием событий на Востоке Украины и в оккупированных районах. Там страдает гражданское население. И ситуация с безопасностью конечно вызывает у нас большое беспокойство», – отметил, в свою очередь, президент Австрии.

Он рассказал, что во время переговоров обсуждался этот вопрос. Александр Ван дер Беллен отметил, что с украинской стороны в последнее время было много погибших и раненых. «Необходимо, чтобы наконец на Востоке Украины воцарился мир», – подчеркнул он. Президент Австрии напомнил, что более 5 млн евро поступило из его страны начиная с 2014 года в рамках гуманитарной помощи.

«Что касается введения миротворцев на Восток Украины, то мы изучим этот вопрос очень серьезно. И господин федеральный канцлер Курц выразил готовность как раз оказать помощь в этом», – отметил он.


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