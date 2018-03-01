В Новоайдарском районе в снежном заносе застрял автобус с детьми

В Новоайдарском районе бойцы ГСЧС освободили из снежного заноса автобус с детьми.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«13 марта в 14:44 в Службу спасения "101" от председателя Победовского сельсовета поступило сообщение о том, что на автодороге пгт. Новоайдар – с. Победа, из-за заносов на дорогах в снежном сугробе застрял школьный автобус с детьми. Немедленно на помощь выехали спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. На момент прибытия сотрудников ГСЧС, на этом участке дороги застряли еще три легковых автомобиля», – сообщили в пресс-службе.

С помощью троса, шанцевого инструмента и автомобиля повышенной проходимости спасатели извлекли транспортные средства из снежных заносов на чистый участок дороги, после чего они самостоятельно продолжили движение. В общем, спасатели оказали помощь 30 гражданам, из которых – 20 дети.