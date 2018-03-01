В Луганской области пересчитали переселенцев

На Луганщине учтено более 291 тыс. переселенцев.

Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По состоянию на март в Луганской области городскими и районными управлениями социальной защиты населения зарегистрировано 291 тыс. 170 внутренне перемещенных лиц, которые составляют 260 тыс. 523 семьи.

Из общего количества учтенных:

24860 – дети;

7746 - лица с инвалидностью;

210764 – пенсионеры.

За назначением пособия обратились 73 тыс. 868 семей. Такая помощь назначена 59 тыс. 990 семьям, для 13 тыс. 298 процесс назначения продолжается.

С начала года Министерством социальной политики Украины профинансированы 3,67 млн грн ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам Луганщины, что полностью соответствует заявкам управлений социальной защиты населения области.