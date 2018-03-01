Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, что базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, заявляет, что на российско-украинской границе зафиксировала два похоронных фургона, на одном из которых была надпись «Ритуальные услуги «Харон».

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем недельном отчете в период с 6 по 12 марта.

«Во время отчетного периода Наблюдательная миссия видела два похоронных фургона, которые пересекали границу через пограничный пункт пропуска «Донецк» в двух отдельных случаях», - говорится в отчете.

Отмечается, что первый похоронный фургон с регистрацией в Российской Федерации пересек границу с Украиной в РФ 7 марта в 8:47, а второй - пересек границу с РФ в Украину 9 марта в 14:32. Этот фургон имел надпись «Ритуальные услуги «Харон» (на русском языке).

Сообщается, что 11 марта в 8:38 на пограничный пункт пропуска заехала «скорая» (типа УАЗ) из Российской Федерации с включенными синими фарами. Транспортное средство было на регистрационных номерах РФ (Нижегородская область) и находился определенное время внутри зоны таможенного контроля. Наблюдатели не имели возможности наблюдать за ситуацией в том месте. «Скорая» вернулась назад вглубь территории РФ в 8:52. В середине транспортного средства находилось трое медиков и женщина в штатском. Кроме того, за отчетный период зафиксировано 94 человек в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях. Из них 45 направлялись в РФ, а 49 - в Украину.