В оккупированном Луганске ради «важных русских» ограничили движение

В оккупированном Луганске ради «важных русских» ограничили движениеСегодня, 09:52
Жители оккупированного Луганска сообщают, что в город приехала группа важных «русских», ради которых террористы ограничили движение. А также, что вокруг Луганска появились новые блокпосты:
«Сегодня в Луганск, как и полагается в "Дружбу", снова приехали ревизоры-кураторы.. В городе много ментов, в Вергунке даже блокпост поставили, наверное, чтобы бухие правосеки не прорвались к "Дружбе"»
«На посту ДПС на выезде на Краснодон тоже как блокпост появился!»
«На выезде из Луганска в сторону Краснодона, где бывший пост ГАИ, теперь стоит «Урал», типа контроль, и на дороге заграждение - "ежи". Теперь прям как из зоны выезжаешь и въезжаешь».