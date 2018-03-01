В оккупированном Луганске ради «важных русских» ограничили движение

Жители оккупированного Луганска сообщают, что в город приехала группа важных «русских», ради которых террористы ограничили движение. А также, что вокруг Луганска появились новые блокпосты:

«Сегодня в Луганск, как и полагается в "Дружбу", снова приехали ревизоры-кураторы.. В городе много ментов, в Вергунке даже блокпост поставили, наверное, чтобы бухие правосеки не прорвались к "Дружбе"»

«На посту ДПС на выезде на Краснодон тоже как блокпост появился!»

«На выезде из Луганска в сторону Краснодона, где бывший пост ГАИ, теперь стоит «Урал», типа контроль, и на дороге заграждение - "ежи". Теперь прям как из зоны выезжаешь и въезжаешь».