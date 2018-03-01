» » Умер Стивен Хокинг

Умер Стивен Хокинг

Сегодня, 08:39 citynews.net.ua | Напечатать

В Великобритании на 77-м году жизни умер знаменитый физик Стивен Хокинг. 

Об этом сообщили представители семьи ученого, передает BBC. 

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы", - говорится в заявлении семьи. 

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году он окончил Оксфордский университет как бакалавр по математике и физике, а уже в 24 года получил степень доктора философии Кембриджского университета. В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.

 Британский физик был известен своей работой с черными дырами и относительностью и написал несколько научно-популярных книг, в том числе "Краткая история времени". Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:02

Ограничение передвижения транспорта в Станице Луганской: подробности

Сегодня, 09:52

В оккупированном Луганске ради «важных русских» ограничили движение

Сегодня, 09:00

Боевики продолжают нарушать условия полного прекращения огня на Донбассе

Сегодня, 08:39

Умер Стивен Хокинг

Вчера, 18:34

Количество случаев заболевания корью продолжает сокращаться

Вчера, 17:41

Аваков: Россия активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени

Вчера, 16:59

На Луганщине задержали "командира разведотделения ЛНР" (видео)

Вчера, 16:54

Боевики обстреляли автобус персонала компании "Вода Донбасса"

Вчера, 16:32

Северодонецкие коммунальщики жалуются, что из-за нехватки денег не могут посыпать все тротуары города

Вчера, 15:58

В ОРДЛО украинцев заставляют получать фейковые документы

Вчера, 15:26

Россия готовит срыв международной миссии миротворцев на Донбассе

Вчера, 14:14

Против троих боевиков ОРЛО открыто специальное досудебное расследование

Новости Украины:

Сегодня, 11:30

Защита Януковича просит допросить еще одного свидетеля по видеосвязи

Сегодня, 09:48

Во Львове возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв

Сегодня, 09:00

Украина будет бойкотировать любые соревнования на территории России

Вчера, 18:32

В Киеве частично перекроют проспект Леся Курбаса

Вчера, 17:41

Аваков: Россия активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени

Вчера, 16:19

В Киеве устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого нашли на заводе по переработке вторсырья

Вчера, 16:17

В Киеве конфликт в магазине закончился стрельбой

Вчера, 16:11

Сенцов "готов написать" прошение о помиловании

Вчера, 15:59

В Польше пройдет международный форум "Европа-Украина"

Вчера, 15:27

Сборная Украины по биатлону не поедет на этап Кубка мира в Россию

Вчера, 14:12

Ломаченко начал подготовку к бою против Линареса

Вчера, 13:14

Директору «Виктории» продлили арест

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 