Боевики продолжают нарушать условия полного прекращения огня на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, четыре раза обстреляв позиций ВСУ, один украинский военный получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Луганском направлении, по укреплениях возле населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО возле Песков, из стрелкового оружия обстреляли защитников шахты Бутовка.