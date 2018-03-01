» » Аваков: Россия активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени

Аваков: Россия активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени

Сегодня, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

Российская Федерация активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Россия активизирует свои усилия по дестабилизации ситуации в нашей стране ближе к осени. Не думаю, что это будет полномасштабное наступление на фронте, поскольку, они понесут настолько серьезные человеческие потери, что их не выдержит даже такой режим, как путинский. Поэтому, думаю, что они усилят гибридный фронт на фоне предвыборной кампании в Украине", - заявил Аваков.

По словам Авакова, обострение ситуации в Украине можно ожидать ближе к осени, поскольку сейчас РФ занята президентскими выборами и Чемпионатом мира по футболу. Вместе с тем, по словам главы МВД, попытки ухудшить положение на фоне политической ситуации также есть и внутри страны.

"У нас еще есть внутренний фактор, когда многим кажется, что легко дестабилизировать ситуацию внутри страны. Нашей стране не нужны досрочные выборы, потому что это борьба за власть, а не за стабильность нашего государства", - добавил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:34

Количество случаев заболевания корью продолжает сокращаться

Сегодня, 17:41

Аваков: Россия активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени

Сегодня, 16:59

На Луганщине задержали "командира разведотделения ЛНР" (видео)

Сегодня, 16:54

Боевики обстреляли автобус персонала компании "Вода Донбасса"

Сегодня, 16:32

Северодонецкие коммунальщики жалуются, что из-за нехватки денег не могут посыпать все тротуары города

Сегодня, 15:58

В ОРДЛО украинцев заставляют получать фейковые документы

Сегодня, 15:26

Россия готовит срыв международной миссии миротворцев на Донбассе

Сегодня, 14:14

Против троих боевиков ОРЛО открыто специальное досудебное расследование

Сегодня, 13:11

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Сегодня, 12:28

Рада приняла закон об установлении группы инвалидности участникам АТО

Сегодня, 12:26

В Луганской области без света остались почти 4 тыс. домов

Сегодня, 11:46

Местные бюджеты Луганщины получили 420 млн грн налогов и сборов

Новости Украины:

Сегодня, 18:32

В Киеве частично перекроют проспект Леся Курбаса

Сегодня, 17:41

Аваков: Россия активизирует усилия по дестабилизации ситуации в Украине ближе к осени

Сегодня, 16:19

В Киеве устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого нашли на заводе по переработке вторсырья

Сегодня, 16:17

В Киеве конфликт в магазине закончился стрельбой

Сегодня, 16:11

Сенцов "готов написать" прошение о помиловании

Сегодня, 15:59

В Польше пройдет международный форум "Европа-Украина"

Сегодня, 15:27

Сборная Украины по биатлону не поедет на этап Кубка мира в Россию

Сегодня, 14:12

Ломаченко начал подготовку к бою против Линареса

Сегодня, 13:14

Директору «Виктории» продлили арест

Сегодня, 12:47

На границе задержали иностранца, который хотел вывезти украинок в бордель в Германию

Сегодня, 12:43

В Павлограде школьник зарезал отца с 4-летним сыном

Сегодня, 12:32

У Украины – пятое золото Паралимпиады-2018 и второе место в командном зачете

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 