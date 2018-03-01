Боевики во вторник, 13 марта, обстреляли автомобиль коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сообщается, что автомобиль персонала компании попал по обстрел по дороге с Донецкой фильтровальной станции

"Сегодня автомобиль компании снова попал под обстрел… В 14:05. под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стёкла, сотрудники не пострадали", - сообщили в компании.

Отмечается, что персонал "Воды Донбасса" доставлял обеззараживающие реагенты для обеспечения очистки питьевой воды на ДФС. "В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников", - добавили в компании. Добавим, с ДФС питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.