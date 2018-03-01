Северодонецкие коммунальщики жалуются, что из-за нехватки денег не могут посыпать все тротуары города

В связи с осложнениями погодных условий КП "Северодонецккоммунсервис" вывело на улицы города технику для посыпки пешеходных тротуаров. Об этом сообщает "Первая полоса" со ссылкой на сотрудников предприятия.

"К сожалению, из-за недостаточного финансирования мы не имеем возможности посыпать все пешеходные тротуары, чтобы обеспечить безопасность северодончан. КП "СКС" приносит извинения жителям города за временные неудобства", - об этом сообщил и.о. директора КП "СКС" Владимир Самохин.