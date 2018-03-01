Россия готовит срыв международной миссии миротворцев на Донбассе

Российская Федерация готовит срыв развертывания на временно оккупированных территориях международной миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-центр Минобороны.

"Руководство РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии. На полигонах ВС (Вооруженных сил) РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка т.н. отрядов "русских казачьих организаций" для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины", - говорится в сообщении.

Разведка также установила, что основная направленность подготовки т.зв. "казачьих подразделений" свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций общественного неповиновения на временно оккупированных территориях, в т.ч. путем дискредитации выступлений местного населения недовольного российской оккупацией.

"Среди других основных направлений подготовки этих "казаков" есть наработки ими возможностей по организации и проведению провокационных антиукраинских мероприятий для создания иллюзии роста количества сторонников т.н. "идеи русского мира" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщили в Минобороны.