Против троих боевиков ОРЛО открыто специальное досудебное расследование

Прокуратура Луганской области открыла специальное досудебное расследование в отношении трех граждан Украины, причастных к участию в деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им.Матфея Платова" "лнр" за военное противодействие и препятствие украинским правоохранителями в совершении ими своих служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Расследованием установлено, что соратники террористов с января 2015 и по настоящее время участвуют в незаконной деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка "им.Матфея Платова" в должностях так называемых "командиров гаубичной и зенитной артиллерийских батарей" и "командира мотострелкового батальона", - говорится в сообщении.

Указанные структурные подразделения российских наемников "лнр" совершали военное противодействие и препятствование исполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.