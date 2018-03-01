В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 12 марта 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов на Донецком направлении получили ранения двое украинских военных. Их доставили в военный мобильный госпиталь", - сообщил он. Как отметил Гуцуляк, в течение суток боевики, нарушая минские договоренности, применили по украинским позициям минометы запрещенного калибра. В общем, в течение минувших суток зафиксировано 5 прицельных обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск.