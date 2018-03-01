Россия увеличила свое военное присутствие вблизи границ с Украиной

Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной.

Об этом на встрече с литовскими журналистами заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

В частности, Полторак рассказал литовским журналистам, о ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.

"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон", - отметил он

По словам Полторака, за последнее время Российская Федерация увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной, и далее наращивает военную группировку в Крыму. "Мы расцениваем, что главная цель этих действий - это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", - подчеркнул министр. Он также заявил, что украинская сторона настаивает на размещении миссии ООН на всей оккупированной территории Украины в соответствии с нормами международного права.