На Донбассе боевики два раза обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе с начала суток боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское.

В Донецкой области грубо нарушая минские договоренности, боевики применяли 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Штаб АТО отмечает, что ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем ВСУ.