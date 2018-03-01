На Донбассе задержали партию медикаментов, предназначенных для лечения боевиков

Пограничники на Донбассе задержали на линии разграничения партию медпрепаратов, которые предназначались для лечения боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Медикаменты были обнаружены во время осмотра автомобиля Toyota в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в воскресенье, 11 марта. "Под задним пассажирским сиденьем в автомобиле Toyota обнаружили крупную партию медикаментов, почти 150 наименований.

Всего в транспортном средстве находилось пять мешков лекарственных препаратов на общую сумму около 220 тысяч гривен. Среди них - семь видов медпрепаратов с содержанием наркотических, психотропных веществ, а также прекурсоров", - говорится в сообщении.

Судя из объяснений водителя и пассажира иномарки, которые они предоставили оперативникам Госпогранслужбы, обнаруженные медикаменты были предназначены для одной из больниц в Донецке, в которой находятся боевики. "Ведь лекарств в поликлиниках на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях не хватает. Сейчас нарушителей передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения, а обнаруженный товар изъят работниками фискальной службы", - отметили в ГПСУ