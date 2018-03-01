Президент Украины Петр Порошенко заявляет об отсутствии прогресса по вопросу обмена заложников с российской стороной в течении 2,5 месяца. Об этом он заявил на совместном брифинге с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве.

Порошенко считает, что нужно сделать более значимой роль европейских дипломантов по вопросу освобождения заложников в Донбассе.

"Мы видим, что после успеха в декабре, когда нам удалось освободить 74 украинских заложника, мы снова более, чем на 2,5 месяца не имеем прогресса, несмотря на конкретные предложения, которые были предоставлены российской стороне и это касается как заложников, которые они удерживают на незаконно оккупированной территории, так и политических заложников, которых удерживают в тюрьмах РФ, включая Сущенко, Сенцова, крымских татар и многих других", - отметил Порошенко.