В Конституционном суде РФ подтвердили получение вызова в генпрокуратуру Украины

Конституционный суд России подтвердил получение вызова своих судей в украинскую Генпрокуратуру в связи с подозрением в соучастии в посягательстве на целостность Украины из-за событий в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

«Пакет от Генпрокуратуры Украины получен», – сказал представитель Конституционного суда России.

Напомним, Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Главная военная прокуратура составила сообщение о подозрении председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину и еще 18 судьям КС РФ в соучастии в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Судьям были направлены повестки о вызове на допрос на 13 и 19 марта.