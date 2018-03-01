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Задержан владелец сети маркетов в ОРДО

Вчера, 14:14 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали бизнесмена, который финансировал боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным СБУ, он наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что "часть продукции напрямую шла на нужды" пророссийских наемников.

"Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в "бюджет псевдореспублики", - отметили в пресс-службе.

Его задержали в Харькове, куда он приехал по личным делам.

Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов.

У мужчины было обнаружено $50 тыс, 150 тыс грн и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.


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