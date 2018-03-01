Боевики на Донбассе принудительно проводят мобилизацию населения

Оккупационная власть на неподконтрольной территории Донбасса проводит принудительную мобилизацию населения, в частности из числа "военнослужащих запаса".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба Минобороны.

"В частности, по распоряжению командования российских оккупационных войск местные жители из числа военнослужащих запаса с 12 марта т.г. будут привлекаться к проведению на базе т. н. подразделений АК дополнительных сборов со сроком не менее трех недель", - сообщили в разведке.

Кроме того, руководители "государственных предприятий" обязаны отправлять для участия в указанных мероприятиях не менее 10 % сотрудников от штатной численности предприятий. Лиц, которые заявляют о непригодности для прохождения сборов по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы.

"Проведение принудительных мобилизационных мероприятий приводит к росту опасений среди местного населения, что лица, которые пройдут подготовку во время сборов, будут вынуждены участвовать в боевых действиях в будущем. Общий масштаб указанных мероприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, их синхронность по времени и координированность по содержанию является безоговорочным доказательством их инициирования руководством РФ", - говорится в сообщении ГУР.