На Луганщине ребенок умер в рентгенкабинете

В Марковском районе (Луганская область) в детской поликлинике во время обследования умер 8-летний ребенок.

По словам мамы, малыш накануне жаловался на острую боль в животе, пишет Диалог

Судмедэксперты устанавливают причину смерти восьмилетнего жителя Марковки, который умер в рентгенкабинете.

По словам хирурга местной больницы Юрия Клименко, мальчика к ним привезли в карете «скорой помощи». Мать сообщила, что сын жаловался на боль в животе. По словам доктора, который дежурил в тот день в Марковской районной больнице, у ребенка заподозрили кишечную непроходимость и отправили на рентгенографию, но мальчик умер прямо на кушетке. Доктора уверяют: с момента госпитализации мальчика прошло меньше часа, его вряд ли смогли бы спасти – слишком тяжелым было состояние пациента.

Причина смерти точно станет известна в конце месяца. Правоохранительные органы устанавливают, виноваты ли медработники в смерти ребенка. По словам местных жителей, ребенок рос в многодетной семье. При этом в детстве отец мальчика был в похожей ситуации: он едва не умер от перитонита, но врачи его спасли