В Северодонецке депутаты пообещали построить микрорайон для переселенцев

Под жилье для ВПЛ в Северодонецке появится целый микрорайон.

«Это будет 84-й микрорайон в Северодонецке. Там уже выделяли землю для строительства жилья для силовых структур. Теперь хотим обеспечить квартирами переселенцев», — рассказал депутат Северодонецкого горсовета Юрий Кузьминов.

Сами переселенцы с сарказмом отметили своевременность принятого депутатами решения. Отметим, спустя 4 года войны на Донбассе проблема жилья для ВПЛ остается одним из главных проблем для тех, кто вынужденно лишился собственного имущества.

«За 4 года могли дать всем кредиты на покупку любого жилья, - пишут люди в соцсети. - Я б уже выплатил. За аренду уже отдали за 2 года 200 тысяч, не считая коммуналки».

Кроме того, процесс строительства социального жилья в Северодонецке прогнозируемо затянулся. Еще весной прошлого года в области анонсировали строительство 7 многоэтажных домов для воинов АТО и внутренне перемещенных лиц.