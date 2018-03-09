Фантомовцы Луганщины выявляют нарушителей на линии соприкосновения

В выходные сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом») выявили несколько нарушений в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, во время несения службы на КПВВ «Станица Луганская» фантомовцы установили два факта нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Среди нарушителей - 58-летняя жительница с. Славяносербск Луганской области. Она пыталась переправить через линию разграничения в г. Луганск банковские платежные карточки в количестве 17 штук.

На следующий день временно безработный 26-летний житель поселка Широкий Станично-Луганского района пытался перенести через линию соприкосновения из Луганска в Станицу Луганскую 40 литров бензина марки А-92. Установлено, что бензин он приобрел в Луганске по цене, эквивалентной 23 грн за литр.

Протоколы об административных правонарушениях составлены по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд Луганской области. Платежные карточки и горюче - смазочные материалы изъяты до принятия решения судом.

А в селе Теплое фантомовцы выявили факт хранения и реализации алкогольных напитков без соответствующей лицензии. Эту противоправную деятельность организовала предприниматель в своем магазине.

Выявленные в ходе проверки 127 бутылок алкогольных напитков ориентировочной стоимостью почти 6,5 тыс. грн изъяты для временного хранения. Относительно нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд Луганской области.