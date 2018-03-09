В ОРДЛО убит очередной наемник (фото) Сегодня, 10:27 citynews.net.ua | Напечатать На оккупированной территории Донбасса погиб очередной "защитник новороссии", местный житель 37 лет. По данным блогера Necro Mancer, Колесников Виталий Николаевич "Большой" (25/01/81, Краснодонский р-н) погиб 11/02/18. Другие новости по теме: В ОРЛО ликвидирован 21-летний боевикВ Станично луганском районе в результате взрыва гранаты погиб местный жител ...В Луганской области мирный житель подорвался на мине, еще двое раненыВ Донецкой области из-за обстрелов боевиков погиб мирный жительМалоорловка в Донецкой области попала под минометный обстрел