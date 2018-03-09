КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 11 марта 2018 года пересекли более 31 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что всего за минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,4 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств, а именно:

"Майорское" - 7780 человек и 955 транспортных средств; "Марьинка" - 7695 человек и 1555 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5735 человек и 1215 транспортных средств; "Гнутово" - 3070 человек и 775 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7115 человек. Также сообщается, что по состоянию на утро 12 марта на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 40/20; "Новотроицкое" - 60/20; "Гнутово" - 60/60. Кроме того, пограничники отметили, что в КПВВ "Майорское" обнаружили автомобиль, на котором пытались вывезти в ОРДЛО запчасти стоимостью свыше 29 тыс. гривен.