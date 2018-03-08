Украинские спортсмены в первый день выиграли 5 медалей на Паралимпиаде-2018 в Сеуле

Национальная паралимпийская сборная команда Украины ярко начала соревнования первого дня на Паралимпиаде-2018 завоевав 5 медалей и первое место по количеству наград вместе с командой США.

Как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины , сегодня наши спортсмены, несмотря на невероятные порывы ветра и привычное для первого дня соревнования волнение, завоевали в биатлоне (спринт - 7,5 км индивидуальная гонка короткая дистанция мужчины, 6 км - женщины) 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, повторив историю первого дня соревнований в Сочи-2014.

Первой бронзовой медалисткой дня стала Ляшенко Людмила, которая завоевала свою первую паралимпийскую медаль. Бронзовые награды также завоевали Рептюх Игорь и Ковалевский Анатолий.

Свое первое паралимпийское серебро завоевала Шишкова Оксана с гайдом (человек, который помогает слабовидящим спортсменам) Казаковым Виталием.

Ну и яркую точку сегодняшнего соревновательного дня поставил Лукьяненко Виталий (гайд - Марчишак Иван) - наш знаменосец, который опровергнул все мифы о том, что для спорта есть какие-то возрастные цензы, что младшим лучше бороться медали и знаменосцы не берут золота. Видно, такова судьба Виталия - разрушать все стереотипы и доказывать всем, что невозможного не бывает.

Завтра украинские спортсмены примут участие в лыжных гонках на дистанцию 15 км сидя. Украину будут представлять в этом классе Радь Тарас и Яровой Максим.