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Порошенко проведет встречу с Могерини 12 марта

Вчера, 18:55 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко 12 марта 2018 года проведет встречу с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Об этом говорится на сайте президента страны.

Отметим, что встреча состоится в рамках ее визита в Украину. Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности ситуации на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей.

Также стороны скоординируют позиции о непризнании незаконных выборов президента Россиина временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и обсудят пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России. Кроме того, будет обсуждена поддержка со стороны ЕС реформ в Украине и выполнение Соглашения об ассоциации между Украина и ЕС.


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