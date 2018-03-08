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Трое подростков изнасиловали мужчину в Луганской области. Еще одного - утопили в ванной

Вчера, 18:52 citynews.net.ua | Напечатать

Полицейские по подозрению в убийстве задержали трех подростков, действиями которых руководил серийный убийца-узник, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

5 марта в ванной комнате квартиры в Ингульском районе Николаева обнаружено тело 39-летнего мужчины. По приказу 44-летнего пожизненно заключенного несовершеннолетние утопили потерпевшего в ванной комнате после съемки интимного видео.

Полицейские разыскали лиц, причастных к убийству в тот же день, установив их в результате осуществления ряда оперативных мероприятий. Трое жителей Луганской области, один 16-ти и двое 17-ти лет, были задержаны следователями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что подростки приехали в Николаев еще несколько месяцев назад. По их словам, на учебу, а на самом деле прятались в арендованной квартире от органов следствия после совершения группового изнасилования мужчины на Луганщине.

Поддерживая постоянную связь с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы за совершение ряда убийств и изнасилований, юноши периодически получали от так называемого «куратора» разные задачи. 

Сначала нужно было подыскать в сети интернет жертву, начать общение, а потом договориться о встрече, снять на видео групповые развлечения и отправить заказчику. В этом случае пострадавший имел нетрадиционные интимные предпочтения, поэтому для поиска единомышленников был зарегистрирован на специальном сайте. 

В день убийства николаевец ожидал визит юношей у себя дома. Там события развернулись неожиданно для хозяина: несовершеннолетние раздели домовладельца, одежду снял один из парней, имитируя непристойные действия, другие все снимали и угрожали оглаской. Потом куратор из тюрьмы приказал им убить жертву. Для этого подростки наполнили ванну водой и утопили мужчину, после чего из квартиры забрали технику хозяина, его банковскую карточку, с которой сняли семь тысяч гривен, и ушли.

Награбленное вместе с другими вещественными доказательствами правоохранители изъяли. При содействии Пенитенциарной службы Украины было установлено место отбывания наказания куратора злоумышленников, он находится в тюрьме в Днепропетровской области. Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия.

Всем несовершеннолетним жителям Луганщины сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 12 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» и ч. 4 ст. 187 «Разбой» УК Украины, санкции которых предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений не только на территории Луганской и Николаевской областей, но и других регионов.


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