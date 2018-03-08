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Глава СБУ заявил о неоспоримых доказательствах, что оружие Рубана готовилось к терактам

Вчера, 18:47 citynews.net.ua | Напечатать

У Службы безопасности Украины есть "много неоспоримых доказательств" о планах использовать оружие, изъятое у руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана для совершения терактов в центре Киева. Об этом в ходе брифинга 9 марта заявил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на вопросы по "делу Рубана", - сообщает "Украинская правда".

"У нас есть много неоспоримых доказательств, которые будут в дальнейшем использованы в ходе судебных заседаний", - заявил Грицак.

"Эти доказательства нами будут сыграны тогда, когда мы будем объявлять о подозрении очередным нашим фигурантам. До того времени я их назвать не могу, но они будут", - заявил Грицак.

На вопрос, какой могла быть цель терактов, в подготовке которых подозревают Рубана, Грицак заявил: "Чтобы дестабилизировать ситуацию, показать, что Украина - территория сплошного хаоса, что здесь есть гражданская война".

"Это дало основания для обвинений со стороны РФ Украины в этом... Чтобы были аргументы, чтобы наши европейские и другие партнеры отвернулись от Украины", - отметил он.

Также Грицак показал журналистам "пресс-релиз, в котором говорится о связи Рубана с "Украинским выбором" (Виктора Медведчука - ред.).

"Еще с 2013 года он с ними активно работал, а сейчас активно дистанцируется от этой истории: повытирали в соцсетях, на своих страницах в Facebook упоминание... Мы подняли очень много интересной информации", - заявил Грицак.

Грицак добавил, что Рубан - "всего лишь исполнительный механизм в чужих руках".

Продемонстрированное во время брифинга видео, на котором видеосъемка велась скрытой камерой в микроавтобусе, где ехал Рубан, Грицак объяснил так: "Велись негласные следственно-розыскные действия, которые проводятся при соответствующих санкциях".

"СБУ смогла сделать то, что смогла сделать - чтобы задокументировать поездку, загрузку боеприпасов и роль конкретных лиц", - добавил глава СБУ.


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