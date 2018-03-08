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Саперы ВСУ тренируются на полигонах

Вчера, 15:26 citynews.net.ua | Напечатать

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины регулярно проводят обучение.

Недавно бригадные саперы отрабатывали действия на минных полях во время наступления, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На первом этапе мы тренировались разминировать противотанковое поле противника, чтобы пройти его бронетехникой для дальнейшего наступления. На втором отработали заряд разминирования ЗРП «Тропа». Этот способ используется, когда необходимо создать при штурме проход-тропу на минном поле для личного состава», - пояснил командир саперной роты группы инженерного обеспечения бригады Павел Глуходид.

Офицер также отметил, что навыки саперов необходимо постоянно совершенствовать на тренировках.


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