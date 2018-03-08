Суд арестовал Рубана без возможности внесения залога

Шевченковский районный суд Киева избрал руководителю центра "Офицерский корпус" Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержание по стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого Рубана Владимира установить в пределах срока судебного расследования продолжительностью 60 дней, то есть до 9:00 6 мая 2018", - заявил судья.

Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.