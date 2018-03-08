Порошенко приказал Грицаку взять под личный контроль дело Рубана

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак доложил Президенту Петру Порошенко о предупреждении терактов в стране.

Как сообщает пресс-службаГлавы государства, Грицак, сообщил, что благодаря принятым мерам СБУ удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые готовились в ближайшее время в Киеве и других городах Украины.

«Вчера, 8 марта 2018 года, при попытке перемещения на подконтрольную Украине территорию с неподконтрольной был задержан гражданин Украины Владимир Рубан с большим, я бы сказал очень большим, объемом средств поражения. Это оружие, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения», - сообщил глава СБУ.

По его словам, преступная деятельность его группы документировалась Службой течение длительного времени, благодаря чему удалось установить очень многие детали подготовки этого преступления. «Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев, мы считаем, был самый высокий со времен независимости нашего государства», - заявил Грицак.

Порошенко передал слова благодарности оперативникам, которые были задействованы в операции. «Хочу сказать, что эта операция продолжалась уже достаточно долгий период времени, глава СБУ меня информировал об этом. Хочу отдельно отметить, как включились в защиту российские политики и средства массовой информации, что только подтверждает и убеждает нас в правильности принятых мер», - подчеркнул он.

Президент поручил Грицаку взять расследование дела под личный контроль. «Даже не прошу, а приказываю взять под свой личный контроль расследование этого дела. Расследовать, в кратчайшие сроки привлечь виновных к ответственности, проинформировать общество и обеспечить мир и спокойствие граждан», - сказал он.

Порошенко добавил, что цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства того, что масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть», - сказал Порошенко, отметив, что доказательства, по крайней мере те, которые были предоставлены председателем СБУ, являются неопровержимыми.

Грицак, в свою очередь, отметил, что сегодня на брифинге сообщит больше деталей дела и отметил, что они «для некоторых будут шокирующими».