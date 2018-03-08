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В Белокуракинском районе восьмерых депутатов оштрафовали за коррупцию

Вчера, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

Восемь депутатов из Белокуракинского района признаны виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что депутаты поселковых и сельских советов, в нарушение требований ст. 45 Закона Украины "О предупреждении коррупции", несвоевременно без уважительных причин подали электронные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год.

Управлением защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины относительно должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП.

Постановлениями Белокуракинского районного суда депутаты признаны виновными в совершении административных правонарушений и применено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен каждому.


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