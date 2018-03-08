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Рубану избирают меру пресечения

Вчера, 12:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Шевченковском районном суде города Киева началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого 8 марта задержали на линии разграничения. 

Об этом сообщают на сайте суда. 

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В. В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст. 258 ч.1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

 Отмечается, что рассмотрение указанного ходатайства назначено на 11:30 в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А. Напомним, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР".

 Под видом переселенца Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели.


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