Рубану избирают меру пресечения

В Шевченковском районном суде города Киева началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого 8 марта задержали на линии разграничения.

Об этом сообщают на сайте суда.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В. В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст. 258 ч.1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение указанного ходатайства назначено на 11:30 в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А. Напомним, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР".

Под видом переселенца Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели.