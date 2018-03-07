Руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Фейсбуке.

"На КПВВ Майорск задержан Рубан. Под видом переселенца этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели", – написал он.

Позднее Тука отредактировал сообщение – убрал название КПВВ и добавил, что пока не получил официального подтверждения информации.

В комментариях замминистра уточняет, что арсенал везли на подконтрольную украинской власти территорию.