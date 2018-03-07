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Госдеп призвал Минобороны РФ прекратить угрожать миссии ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Министерство обороны России "проинструктировать своих бойцов" на востоке Украины, чтоб они прекратили угрозжать международным наблюдателям ОБСЕ. 

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter. 

"Министерство обороны России, пожалуйста, проинструктируйте бойцов, которых вы контролируете на востоке Украины, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателей Специального мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - заявила Нойерт. 

Представитель Госдепа сделала заявление после того, как СММ сообщила, что вооруженный мужчина на неподконтрольной территории Донбасса угрожал представителям миссии.

 "Вооруженный человек использовал враждебный язык и сказал по-русски: "Уходите немедленно, и если вы подойдете ближе, я буду стрелять", постоянно направляя свою винтовку на первый автомобиль СММ", - указано в сообщении ОБСЕ.


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