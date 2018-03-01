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НАТО проведет в октябре крупнейшие учения со времен холодной войны

Сегодня, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

Североатлантический альянс осенью 2018 года проведет в Европе учения Trident Juncture, крупнейшие со времен холодной войны. 

Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. 

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут самыми крупными маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны", - рассказал командующий. 

Он добавил, что в маневрах примут участие около 45 тыс. военных стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в маневрах у берегов Норвегии по отражению "сымитированной угрозы". Неллер отметил, что ожидает демаршей и других действий со стороны России.

 "Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе, - ред.) и нашу приверженность их защите", - добавил он.


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