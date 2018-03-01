МККК направил в ОРДО более 220 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную территориб Донецкой области более 220 тонн гуманитарной помощи, сообщает Государственной пограничной службы.

«Вчера через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн.