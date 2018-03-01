КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 27 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 7 марта 2018 года, пересекли 25,7 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 25,7 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств, а именно: "Майорское" - 6225 человек и 915 транспортных средств (ТС); "Марьинка" - 6510 лиц и 1475 ТС; "Новотроицкое" - 5015 человек и 1055 ТС; "Гнутове" - 2675 человек и 665 ТС; "Станица Луганская" - 5300 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, утром 8 марта 2018 года на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 20/30; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутове" - 25/10.

Пограничники также в КПВВ за прошедшие сутки обнаружили три автомобиля, которыми с нарушениями перевозили товары на временно оккупированные территории Украины. В общем, было задержано товаров на общую сумму около 110 тыс. гривен.