В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников на боевые противостояния, за сутки один украинских военный получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении противник из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - возле Троицкого.

На Донецком направлении враг из временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия украинские позиции в районе Красногоровки. Всего за прошедшие сутки боевики трижды прицельно обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины