СБУ перекрыла сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО

СБУ ликвидировали разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных из района проведения АТО, - сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что житель Умани организовал торговлю оружием на территории Черкасской, Одесской, Киевской, Винницкой и Полтавской областей. Он реализовывал огнестрельное оружие заводского изготовления, занимался реставрацией и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов. Клиентов злоумышленник подыскивал через Интернет на специализированных форумах.

По информации спецслужбы, делец имел сообщников в ряде регионов для отправки по почте боеприпасов, огнестрельного оружия и комплектующих к нему из района проведения АТО

Сотрудники Управления СБ Украины в Одесской области задержали злоумышленника во время получения очередного отправления с пистолетом. При обыске по месту жительства торговца правоохранители изъяли два пистолета системы «Наган», автомат Калашникова, большое количество боеприпасов различного калибра и запчастей к боевому оружию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.