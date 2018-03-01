Неработающие шахты в ОРЛО угрожают всей области

Председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз провел рабочие совещания с руководством и трудовыми коллективами ОАО "Лисичанскуголь" и ГП "Первомайскуголь", передает пресс-служба ведомства.

Во время встречи обсуждалась угроза возникновения чрезвычайной ситуации эколого-техногенного происхождения в результате подтопления шахтными водами. В период с 14 по 27 февраля произошло ускоренное повышение уровней в затопленной шахте "Голубовская" (НКТ) с превышением уровней в гидравлически связанных шахтах "Первомайская" (НКТ) и "Родина" по направлению к шахте Золотое.

Это создает угрозу аварийного увеличения водопритоков в шахту до 1500 м3 в час и аварийного затопления горных выработок.

Руководство области привлекает внимание к этой проблеме центральных органов власти и выносит ее на уровень трехсторонней контактной группы в Минске.

Юрий Гарбуз дал поручение руководству профильного департамента вместе с шахтоуправлением разработать пошаговый план выхода из кризиса: провести все экспертизы и проектно-изыскательские работы, подготовить проект модернизации комплекса водоотведения и водоочистки.